In Italia c’è un giacimento d’oro nascosto | ecco dove si trova

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 5 luglio 2024) Secondo un recente studio realizzato da un gruppo di geologi, nel nostro Paese si nasconderebbe un vero e proprio: è partita la caccia all’oro L’immagine che ci si pone davanti agli occhi è la stessa di numerosi film d’azione: geologi, esperti, pirati, o semplici esploratori che, muniti di mappa, si avventurano alla ricerca di un tesoro. Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non ha sognato di partecipare ad una spedizione per portare a casa un cofanetto ricco di monete o di preziosi? Il sogno potrebbe davvero trasformarsi in realtà: un tesoro, molto ambito, si troverebbe infatti ine sta già stuzzicando l’interesse di chi intende provare a portarselo a casa. Insi nasconde un, che ha scatenato l’interesse di molti esperti e ricercatori – Cityrumors.