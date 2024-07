Il terzo suicidio a Torre del Gallo | Questa carneficina non si ferma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non aveva ancora compiuto vent’anni e la sua vita è finita. Yousef Hamga, egiziano, è il cinquantesimo detenuto suicida dall’inizio dell’anno. Si è impiccato giovedì scorso nella sua cella della casa corcondariale di Pavia ed è morto ieri in ospedale. Subito soccorso dagli agenti di Polizia penitenziaria e dai sanitari, è stato trasportato al San Matteo, dov’è arrivato in condizioni disperate. Intubato, per giorni i medici della Rianimazione hanno fatto di tutto per strapparlo alla fine, finché non si sono arresi. "Lanon si– commenta Gennarino De Fazio, segretario generale della UilPa Polizia penitenziaria – Con Yousef sale a 50 la tragica conta dei detenuti che si sono tolti la vita dall’inizio dell’anno, ai quali dobbiamo aggiungere cinque agenti della Penitenziaria".