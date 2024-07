Basket preolimpico | l' Italia cade contro Portorico e chiude seconda nel girone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) San Juan (), 5 luglio 2024 – L’Italdi Gianmarco Pozzecco non riesce a ripetere quanto di buono fatto vedere all’esordioil Bahrein e, nel secondo match del torneo, cede il passo ai padroni di casa diche si impongono al Coliseum Jose Miguel Agrelot per 80-69. Con questo ko, gli azzurri chiudono al secondo posto ilB e sabato alle ore 22ne giocherannola Lituania che si è aggiudicata il primo posto nel raggruppamento A dopo aver sconfitto non senza fatica Egitto e Costa d’Avorio. Mattatore assoluto dell’indi questa notte è stato lo straripante José Alvarado, che ha chiuso la gara con un ragguardevole bottino personale di 29 punti, mandati a bersaglio grazie a un chirurgico 10/15 dal campo, nel quale spicca il 7/10 da oltre l’arco dei tre punti.