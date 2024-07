Serie A varato il nuovo calendario | dai derby ai big match tutte le date da segnare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) L'Inter ricomincia da Genova, il Milan da Torino, mentre per la Juve la prima sfida sarà con il Como, appena tornato inA. Questo ildel campionato 2024-2025, diffuso a pochi giorni di distanza dalla bruciante sconfitta dell'Italia con la Svizzera, una delle più brutte della storia della Nazionale. I tifosi, insomma, iniziano già a pensare allaA che verrà, cercando di dimenticare la delusione degli Europei: occhi puntati soprattutto sull'Inter, chiamata a difendere il titolo di campione d'Italia in carica. Il Napoli, la grande delusione dello scorso anno, riparte da Verona, come nella stagione dello scudetto con Spalletti.