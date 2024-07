Riassunto | Lineage presenta la sfida globale di innovazione della catena alimentare per contrastare gli sprechi alimentari

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 4 luglio 2024) NOVI, Michigan–(BUSINESS WIRE)– Questariunirà menti brillanti in occasione di tre importanti eventi a livello: a Londra, nel Regno Unito il 14 novembre; ad Amsterdam, nei Paesi Bassi il 19 novembre e a San Francisco, negli USA, il 19 novembre. I partecipanti sono invitati are le loro soluzioni innovative che possono aiutare diverse regioni nel mondo, dai mercati più maturi a quelli emergenti, a ridurre glipost-raccolto mediante l’adozione di metodi convenienti e scalabili, migliorando in tal modo la sicurezza e la qualità, nonché l’accesso al mercato. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.