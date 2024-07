La tuta della Roma fa infuriare i tifosi | la decisione del club giallorosso

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2024) La, realizzata da Adidas, è stata ritirata dal mercato sotto precisa indicazioneproprietà che ritiene non possa essere commesso un errore così grave nei confronti deigiallorossi per via del colore azzurro, tipicomaglia dei rivali cittadiniLazio, presente sul capo di abbigliamento. Le polemiche deiper laLe polemiche deisono iniziate subito dopo l’annunciolinea di abbigliamento per la stagione 2024/25. Critiche che si sono trasformate anche in una petizione online. “Ciò che Adidas ha pubblicato in anteprima sul proprio official store è inaccettabile, calpesta storia, colori e tradizioninostra. In particolare unacon colori assurdi, del tutto fuori contesto, come l’uso di un osceno ‘verde acqua’ (un insulto per noi), di un rosso granata e di un giallo oro, anziché i nostri giallo ocra e rosso pompeiano“, si legge sulla petizione lanciata da Fabio Guardabassi su change.