Soggiorni di lusso e cene sul lago a spese del finanziere indagato | l’ex pm anti-No Tav Padalino sospeso da magistratura per 18 mesi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un soggiorno in un hotel disuld’Orta per sé, i familiari e la scorta dal valore di 2.293,50 euro, più un pranzo e una cena per un altro migliaio di euro nel ristorante dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo. Per questi regali, ricevuti quando era pubblico ministero a Torino, il magistrato Andrea– ora giudice civile a Vercelli – è stato condannato dal Csm a un anno e seidi sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, nonché al trasferimento al Tribunale dell’Aquila. A pagare pernottamenti e pasti aerano stati Fabio Pettinicchio, exin quel momentoa Novara per un giro di sfruttamento della prostituzione (poi è stato condannato in via definitiva a quattro anni e novedi reclusione), e l’avvocato di quest’ultimo, Pier Franco Bertolino, nel frattempo deceduto.