Non ho parlato con nessuno del fatto di lasciare il Manchester City

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 2024-07-01 14:56:21 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Kevin De Bruyne sostiene di “non avercon” in merito al suo trasferimento estivo lontano dal, nonostante le speculazioni che lo collegano a squadre in Arabia Saudita. Il centrocampista belga si sta preparando per la partita degli ottavi di finale di Euro 2024 contro la Francia questo pomeriggio, ma in un’intervista con HNL gli è stato chiesto del suo futuro. De Bruyne ha ancora 12 mesi di contratto con l’Etihad e ritiene che tornerà per la preparazione pre-campionato dopo gli Europei. Ha detto: “Sì I’ll stay atHo letto molti titoli su un trasferimento, ma non hocon. “Ho firmato il mio contratto al momento giusto.