Fly – Vola verso i tuoi sogni | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Fly –che c’è dasulIl cinema ha sempre puntato sulla danza per poter rappresentare al meglio i sentimenti dei personaggi altrimenti inesprimibili solo con le parole e non sorprende dunque che questa forma d’arte sia stata portata più volte sullo schermo, in tutte le sue sfumature possibili. Dalla danza classica di Billy Elliot fino a quella di Il cigno nero, dall’hip hop del franchise di Step Up (i cui ultimi capitoli sono Step Up Revolution e Step Up All In) e tante altre varianti ancora. A questi si aggiunge anche iltedesco Fly –. Diretto dalla regista Katja von Garnier, celebre percome Bandits, Blood and Chocolate – La caccia al licantropo è aperta o la serie di Windstorm, questo suo nuovo lungometraggio mette in scena un racconto di rinascita e di formazione al ritmo della danza urbana, accompagnato da musica pulsante e scatenate performance di ballo interpretate da ballerini Hip-Hop-Freestyle professionisti di livello internazionale.