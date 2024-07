Cresce l’ipotesi su Kamala Harris se Biden si ritira l’indiscrezione dalla Casa Bianca Il pessimismo di Obama

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sette fonti «di alto livello» tra lo staff diretto di Joe, lae il Comitato nazionale dei Democratici hanno detto all’agenzia Reuters che, nel caso in cui l’attuale presidente sissecorsa per le elezioni del prossimo novembre, la prima scelta del partito ricadrebbe su. Oltre alla vicepresidente attuale, altri nomi circolati sono quelli dei governatori di California e Michigan, Gavin Newsom e Gretchen Whitmer. Tuttavia, sempre secondo l’agenzia di stampa, sarebbe difficile scavalcareche, se nominata, erediterebbe sia i fondi raccolti dasia la struttura costruita per la sua campagna elettorale. Nel caso in cuicontinuasse a mostrarsi «traballante» nelle prossime uscite pubbliche, almeno 25 deputati democratici – sostiene ancora la Reuters – sarebbero pronti a chiedergli di rinunciare alla nomination.