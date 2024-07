Accoltellarono un giovane | tre ultras milanisti patteggiano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Hanno patteggiato per l’accusa di lesioni aggravate pene comprese tra un anno e 4 mesi e un anno e 8 mesi i tre, vicini ai capi più noti, arrestati lo scorso 11 maggio per aver aggredito a colpi di sedie, tavolini e coltellate un 25enne romeno non lontano dallo stadio di San Siro, dopo la partita Milan-Cagliari. Lo ha deciso la gup di Milano Fiammetta Modica, ratificando l’accordo tra la difesa, rappresentata dall’avvocato Jacopo Cappetta, e la Procura. In particolare, ha patteggiato un anno e 8 mesi Luigi Magrini, 43 anni, che avrebbe sferrato le coltellate, mentre la pena di un anno e 4 mesi è stata applicata ad Alessandro Sticco, 42 anni, nel direttivo della curva sud milanista, e ad Islam Hagag, 35 anni, anche lui volto noto degli