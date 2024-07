Passeggeri sbalzati dai sedili e incastrati nelle cappelliere | le immagini della turbolenza sul volo Madrid-Montevideo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Uncompagnia aerea spagnola Air Europa, diretto da, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza in Brasile a causa di una violenta. L’incidente ha causato il ferimento di almeno 40, secondo le autorità sanitarie locali. Laè stata improvvisa e a bordo è scoppiato il caos, come si vede in questepubblicate sui social da uno dei presenti. Il Boeing 787-9 Dreamliner, con 325a bordo, è stato dirottato all’aeroporto di Natal, nel nord-est del Brasile, dopo aver incontrato la. La compagnia aerea ha dichiarato che l’aereo è atterrato “normalmente” e che la decisione di deviare ilè stata presa “per maggiore sicurezza”. Iferiti hanno riportato principalmente traumi alla testa e alla colonna vertebrale a causa dei violenti movimenti dell’aereo.