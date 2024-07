Nuova Alfa Romeo Giulia 2026 | cosa sappiamo come sarà?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di martedì 2 luglio 2024) La seconda generazione dell’dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2025 o, al massimo, nei primi mesi del. L’autoprobabilmente più grande rispetto ad oggi, conservando la linea di una filante berlina. Non è da escludere che l’auto possa essere lanciata anche in variante station wagon o Sportwagon, nome caro alla Casa del Biscione. L’auto verrà lanciata sicuramente in varianti elettriche, anche se crediamo sia possibile vederla anche in versioni endotermiche, dotate di elettrificazione. Il salto (nel buio) verso una gamma interamente elettrica è ancora troppo prematuro, per questo motivo si ipotizza ancora una gamma proposte mista. Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal filmato del canale Youtube di Q CARS.