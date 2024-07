Euro 2024 Nicolato a LaPresse | Raccolto quanto seminato con altri gap oggettivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Paolo, ex tecnico delle nazionali azzurre giovanili (dall’U18 all’U21), già cinque anni fa aveva lanciato l’allarme sui pochi giovani titolari in Serie A e sui gap anche fisici che i nostri giovani calciatori avevano rispetto ai pari età delle altre nazionali, ne ha parlato nuovamente aa seguito dell’eliminazione dell’Italia: “Adesso è molto facile dare giudizi. La Nazionale è il frutto di quello che si semina e del lavoro di un intero sistema. Non possiamo pensare di avere dei risultati importanti quando non si costruisce qualcosa che possa sfociare nella Nazionale. È facile averne cura quando ci sono competizioni importanti. I risultati sono frutto di un lavoro molto più lungo e questo lavoro molto lungo dobbiamo ripensarlo, perché abbiamo bisogno di alzare il nostro livello.