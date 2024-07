Il singolare scontro tra Il Giornale e Forza Italia l’editoriale di Feltri contro Tajani | Perché hai accettato l’inciucio?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’ex quotidiano di Silvio Berlusconi interviene a gamba tesail segretario del partito da lui stesso fondato. Domenica si è così concretizzato unomolto: con un editoriale su Il, Vittoriopunta il ditoil ruolo del segretario di, Antonio, nei giorni che hanno preceduto lo strappo in Consiglio europeo di Giorgia Meloni, con la premier che si è astenuta sul bis di Ursula von der Leyen (votando “no” a Kallas e Costa) contestando al Ppe di avere sbagliato “nel metodo e nel merito” a formulare la proposta. Per, che è direttore editoriale de Iloltre che consigliere regionale di Fdi in Lombardia, la precisazione della premier di essersi astenuta sul bis di Ursula von der Leyen “per rispetto di” è stato un modo per far sapere “caro, è impossibile che tu non fossi al corrente di quella riunione che ha tagliato fuori non tanto me, quanto l’– sei o non sei un capo del Ppe?:hai?”, chiosa Vittorio