I premi del Love Film Festival Perugia

(Di lunedì 1 luglio 2024)decima edizione (27-30 giugno) diretta da Daniele Corvi Eo di Jerzy Skolimowski vince il Grifone d’oro per il migliorSi è conclusa domenica 30 giugno con una serata concerto al Palazzo dei Priori dila decima edizione del, primocinematografico in Italia incentrato sul tema dell’amore, diretto da Daniele Corvi (27-30 giugno). Un prestigioso parterre di registi, attrici e attori, produttori nazionali e internazionali ha partecipato al concorso che assegna il Grifone d’oro alle migliori produzioni nazionali e internazionali. Di seguito iMiglior“Sandro Penna” alEo di Jerzy Skolimowski (ritirato dalla produttrice Eileen Tasca) Miglior Regia “Fondazione” a Pupi Avati per ilDante Miglior Produzione “Associazione dei Mestieri del Cinema umbri” al produttore Antonio Avati per ilDante Migliordi genere “Leonardo Servadio” all’attore e regista Marco Bocci per ilLa caccia.