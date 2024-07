Ciclismo Girmay vince a Torino la terza tappa del Tour de France

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il corridore eritreo era balzato alla cronaca per la vittoria didi Jesi del Giro d’Italia del 2022 costretto poi al ritiro per il tappo dello spumante nell’occhio al momento di festeggiare JESI, 1 luglio 2024 – Biniamha vinto in volata ladeldetagliando per primo il traguardo di. Unacaratterizzata da una maxi caduta a 1,3 km dal traguardo. Il velocista eritreo inserisce il proprio nome nella storia della Grande Boucle. Nell’occasione la maglia gialla passa da Pogacar a Carapaz. Un’altra storia per. L’eritreo della Intermarché-Wanty diventa il primo atleta di pelle nera are unadeldecome era accaduto anche a Jesi in occasione del suo successo nelladel Giro d’Italia del 17 maggio 2022.