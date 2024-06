Le note di Villa Solomei La musica illumina il borgo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Prosegue il viaggio nelle “d’oltreoceano“ del Festivalche festeggia la sua venticinquesima edizione con un omaggio all’America attraverso concerti e performance nel. Dopo il recital con Anna Foglietta, stamani si riparte alle 11 nella Chiesa di San Bartolomeo con la Messa degli artisti, protagonista “The New York City Gospel Choir“, il principale coro contemporaneo di New York. Alle 17 al Teatro Cucinelli c’è il concerto “Il sogno americano” del Quartetto delle Marche, con David Taglioni violino I, Giuditta Longo violino II, Aurelio Venanzi viola, Andrea Agostinelli violoncello. Alle 18 e alle 19.30, spazio al Billi Brass Quintet con “West Side Story” all’ombra del Campanile e “Fly me to the moon”. Alle 18.30 l’organista Donato Cuzzato sarà in concerto “et organo”, alle 20 in Piazza del Castello il gruppo Arundo Donax sax quartet, con il soprano Federica Raja, propone “Dancers In Love”, condi Duke Ellington e Billy Strayhorn arrangiata per il quartetto di sassofoni.