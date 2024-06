Italia on the Road Rai Play

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di domenica 30 giugno 2024) Il Premio del Moige è stato assegnato alla Camera dei Deputati in occasione di un anno di zapping, aon the, Rai, come miglior branded content della stagione TV 2023/24; a riceverlo Metis Di Meo, autrice e conduttrice del programma con i partner ACI, ANAS e Dr Automobiles. “Un format originale nella forma e nei contenuti, attraverso itinerari di viaggio percorribili in auto seguendo scrupolosamente consigli sulla sicurezza stradale, accompagnati dall’autrice e conduttrice Metis Di Meo, porta a visitare luoghi meno noti dal turismo di massa, ma altrettanto ricchi di arte, storia, tradizioni, religiosità e natura”.on thevince per qualità, originalità e contenuti, un linguaggio fruibile e consigli pratici per tutti nel primo game-travel prodotto da Lilith Factory con Rai Pubblicità, fruibile su Raie a breve su Rai