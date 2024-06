L’Emilia Romagna abbraccia il Tour de France Bardet maglia gialla a Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024), 29 giugno 2024 - Grande spettacolo aper il primo traguardo deldein Italia. Una giornata dove ha vinto il pubblico numerosissimo lungo tutto il tracciato e vestendo le salite ma anche il coraggio della coppia della DSM che ha attaccato sul San Leo prendendo il volo verso il traguardo e resistendo alla rimonta del gruppo che seppure sul collo, li ha mancati di un soffio. La gioia è stata tutta per Roman. È sua la vittoria e la, la prima della sua carriera, la prima di questa Gran Partenza tutta italiana. Con lui il compagno Van Der Broek che si piazza secondo. Al terzo Vervaeke L. (SOQ) A 5" seguito subito da Pogacar che non vuole già perdere troppi secondi e 10 per il tricolore Bettiol, uno dei 7 italiani al via.