Europei 2024 Dumfries carico | Straordinario giocare per l’Olanda gruppo fantastico

(Di lunedì 3 giugno 2024) “Abbiamo un, ho le batterie cariche. Quando indossi la maglia del, senti arrivare una certa energia: ovviamente cerchi di sfruttarla nel migliore dei modi. Credo siaper. Nel momento in cui indossi la maglietta, devi correre, accelerare”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Denzel, apparso volenteroso di far bene ai microfoni di Ziggo Sport, in vista degliè tra le selezioni con i migliori talenti e l’esterno difensivo dell’Inter sarà tra i protagonisti della Nazionale guidata dal commissario tecnico Ronald Koeman.è reduce dalla conquista dello Scudetto in Italia, sebbene nel contesto di una stagione altalenante, ed è disposto a tutto pur di rendere al meglio con la sua Olanda.