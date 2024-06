Conte insulta gli industriale? Disperato ecco cosa c' è dietro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Una gaffe del genere – come direbbero i telecronisti di calcio – è “tanta roba” anche per gli impegnativi standard di Giuseppe: collegarsi con un evento dei giovani di Confindustria e parlare di “capitalismo infetto” davanti a una platea di imprenditori è un autogol memorabile, uno spararsi sui piedi. Al punto che la successiva sfuriata di Emma Marcegaglia (la quale, ascoltata la chiassata del pentastellato, ha virtualmente fatto a pezzetti la pochette di, intervenendo dopo di lui) è parsa una specie di verbalizzazione del moto di fastidio che aveva attraversato tutta la platea, indipendentemente dall'anagrafe e dagli orientamenti politici degli industriali presenti in sala. Ma – a ben vedere – quella dinon è stata una gaffe, o non è stata solo una grave e spiacevole scivolata: si tratta invece della conseguenza abbastanza naturale della deriva estrema che la sua campagna ha assunto.