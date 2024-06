Morto Philippe Leroy la carriera unica dell’attore

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 1 giugno 2024) Il cinema internazionale deve salutare uno degli attori più apprezzati degli ultimi decenni. Il primo giugno 2024, infatti, si è spento a Roma, interprete di origine francese, ma che ha costruito la suaanche in Italia, dove è stato protagonista di diverse produzioni teatrali e cinematografiche. Soprattutto con la televisione, però, l’artista d’oltralpe ha trovato la notorietà., l’amore per l’Italia.è nato a Parigi il 15 ottobre 1930 ma l’attore ha finito la sua formidabile vita nella capitale italiana dove si è spento l’1 giugno del 2024, arrendendosi a una malattia, che l’aveva colpito da diverso tempo. L’attore aveva cominciato la suaartistica nella sua patria ma già nel 1962 aveva deciso di trasferirsi in Italia, dove aveva ottenuto il vero e proprio successo.