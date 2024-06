Confesercenti indica le priorità ai candidati Torrigiani e Trassi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024), dietro richiesta da parte degli interessati, ha incontrato individualmente ia sindaco Alessioe Anna(ed è disponibile a confrontarsi anche con gli altri) in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno a Lamporecchio nel weekend dell’8-9 giugno. Sempre nell’ottica di delineare insieme una strategia di sviluppo per il comune. Si è parlato di possibili sinergie tra commercio e turismo; imposte e tasse comunali; viabilità e parcheggi; illuminazione pubblica; sicurezza; valorizzazione del prodotto brigidino. Imprescindibile è, per l’associazione, il legame commercio-turismo. Sono state 101.291 le presenze turistiche nel comune di Lamporecchio nel corso del 2023 e nel 2024 se ne prevedono ancora di più.