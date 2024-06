Cambio alla guida Panchina Monza Baroni insidia Nesta e Dionisi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Arriva giugno e con esso anche le risposte. Quelle che Raffaele Pdino deve in via definitiva alsul suo futuro, ormai segnato lontano dBrianza. La costellazione delle panchine sorride eccome all’allenatore dei biancorossi: la Fiorentina è pronta a cambiare e lo ha messo in cima all’elenco delle preferenze, il Bologna deve voltare pagina e lo tiene in considerazione in un duello di gradimento con Italiano, da ieri anche da Roma le porte della Lazio potrebbero riaprirsi inaspettatamente, e questo può cambiare le carte in tavola. Prima dell’addio improvviso di Maurizio Sarri, proprio il club di Lotito stava già lavorando sotto traccia all’inizio di un nuovo capitolo con Pdino in: la necessità di tenere in piedi la stagione aveva spostato il mirino su Igor Tudor, che nelle ultime ore, però, avrebbe manifestato un certo malcontento nei confronti della dirigenza.