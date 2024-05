Via Scopoli - schianto fatale Pronte le perizie sulla dinamica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Scadono lunedì i trenta giorni di proroga accordati al perito nominato dalla giudice Valentina Nevoso per chiarire alcune dinamiche legate allomortale di viaa Pavia, in cui il 17 settembre 2019 perse la vita il ventiseienne Riccardo Tirelli. Per l’accaduto è in corso il processo in tribunale a Pavia che vede alla sbarra tre imputati accusati di concorso in omicidio stradale. Si tratta di L.B., un funzionario comunale dell’ufficio mobilità di Pavia, M.P. di Asm Pavia e F.C., titolare di una ditta che si era occupata dell’esecuzione dei lavori in via. Si sono costituite invece parti civili al processo il padre di Tirelli, la mamma con l’avvocata Laura Sforzini. Il Comune di Pavia e Asm Pavia sono costituiti come responsabili civili. Ieri era prevista udienza, ma la giudice ha rinviato al 19 giugno per ...