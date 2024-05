Turetta ha infierito su Giulia con 75 coltellate | sul cellulare della ragazza un’app-spia per controllarla

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 maggio 2024) Filippoavrebbe pianificato l’omicidio diCecchettin, come confermano le ricerche online e gli appunti trovati su un file del suo pc. L’omicidio diCecchettin – Ilcorrierecittà.com Il 23enne, attualmente detenuto nel carcere di Verona, rischia una condanna all’ergastolo. Il processo a carico di Filippoprenderà il via il prossimo autunno e non potrà svolgersi con rito abbreviato, visti i capi d’imputazione. Filippohasucon 75Settantacinque, di cui una ventina alle mani, mentre lei cercava – inutilmente – di difendersi da quella furia omicida. È questa la modalità con cui è andata in scena l’aggressione mortale messa in atto da ...