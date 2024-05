Traffico Roma del 16-05-2024 ore 09 | 30

(Di giovedì 16 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità diversi disagi segnalati lungo il raccordo anulare per un incidente Code in carreggiata interna tra le uscite via della Pisana e via Trionfale sempre in interna Anche a causa di un veicolo in panne nei pressi dello svincolo per Ciampino incolonnamenti tra Casilina e Appia proseguono i lavori di potatura su viale del Policlinico chiuso nell’intero tratto fino al 17 maggio deviazioni per i bus della linea 649 prestare attenzione alla segnaletica lavori e riduzione di carreggiata da questa mattina su via Laurentina e prossimità di via Guido De Ruggiero possibili rallentamenti termine lavori previsto a metà giugno attenzione alle indicazioni segnalate sul posto dalle ore 10 alle 14 per una manifestazione in viale Giuseppe Mazzini possibili rallentamenti tra via Giuseppe Avezzana e via ...

Sesso in cambio di favori per "aiutare" donne in difficoltà, 6 arresti. Tra loro anche funzionario della provincia di Roma - Sesso in cambio di favori per "aiutare" donne in difficoltà, 6 arresti. Tra loro anche funzionario della provincia di roma - Le accuse sono quelle di tentata concussione sessuale, corruzione in concorso e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici ...

Sesso in cambio di favori, arrestato assessore del Comune. Sotto accusa sette persone - Sesso in cambio di favori, arrestato assessore del Comune. Sotto accusa sette persone - Sfruttava la sua posizione di potere all'interno del Comune e le condizioni economiche di alcune donne in difficoltà per ottenere e vantaggi di natura economica in cambio ...

Sesso in cambio di favori in municipio: arrestato funzionario comunale di Campagnano, coinvolte altre 7 persone - Sesso in cambio di favori in municipio: arrestato funzionario comunale di Campagnano, coinvolte altre 7 persone - Venivano avvicinate donne in gravi condizioni economiche. L’indagine è partita da una relazione dei Servizi sociali del comune ...