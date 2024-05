TFA sostegno IX ciclo - prova scritta | Webinar + 80 esempi di prove svolte + Libro Studio rapido

(Di giovedì 16 maggio 2024) Laper l’accesso al corso del TFAIXconsiste in domande a risposta aperta, di lunghezza variabile in base alle indicazioni dei singoli Atenei. Oltre a verificare la capacità di argomentazione e il corretto uso della lingua, laverte sulle stesse tematiche del test preselettivo: competenze didattiche diversificate in funzione L'articolo .

TFA sostegno IX ciclo : bisogna attendere la conclusione della presentazione delle domande per capire due passaggi importanti del corso di specializzazione per l'anno accademico 2023/24. La prima è relativa alla riserva del 35% dei posti, la seconda ...

TFA sostegno IX ciclo anno accademico 2023/24: prossimo step delle prove di selezione per tutti i gradi è la prova scritta (tranne per i candidati che hanno già acquisito il diritto all'accesso diretto in forza dei tre anni di servizio su posto di ...

Non si placano le proteste per il cambio in corsa avvenuto pochi giorni fa in merito all'Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, che ha visto un ridimensionamento dei posti per il IX ciclo del Tfa sostegno . L'articolo Tfa ...

