Sinner sarà al Roland Garros? Bertolucci ottimista | Arrivano notizie rassicuranti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024) Jannikvuole provarci. Il tennista altoatesino vorrebbe tornare in campo al, seguendo la sua solita indole competitiva, tanto da essere al J Medical di Torino per poter curare la condizione della propria anca e rimettersi in sesto in vista dei prossimi appuntamenti, con lo Slam sulla terra come primo della lista. Nella giornata di ieri sono arrivate due conferme interessanti. La prima è di Lorenzo Sonego, che in conferenza stampa del Challenger di Torino ha confermato come l’azzurro ci stia provando davvero, mentre Darren Cahill si è messo in viaggio dall’Australia per poter raggiungere il suo pupillo in Europa. Ma ieri sono arrivate anche le parole di Paolo. Durante Sky Tennis Show, il settantaduenne facente parte dei Quattro Moschettieri del 1976 ha infatti dichiarato: “Sembra che ...