Omicidio in un parco a Bologna - 21enne accoltellato

Cesate (Milano), - E' stato identificato e fermato in meno di 48 ore, il responsabile del Tentato omicidio avvenuto venerdì scorso a Cesate, in un'area vicino al parco delle Groane . Si tratta di un marocchino di 30 anni. Nelle scorse ore il Gip del ...

"Ho sparato ma la pistola non era mia, ma della vittima". Ha ammesso di aver esploso il colpo di pistola , molto probabilmente durante una lite per la “spartizione” del territorio del parco delle Groane, il 30enne marocchino, accusato del ...

