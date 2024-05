Nuovi guai per Harry e Meghan | la Procura della California indaga sulla loro fondazione Archewell Nel mirino le attività di beneficenza

(Di giovedì 16 maggio 2024) Se il linguaggio del corpo non mente,Markle ha preso in mano il controllosituazione, così ora aidei Sussex ci pensa lei. Da martedì la stampa inglese si è vista rimbalzare dagli Stati Uniti la notiziafiguraccia, (difficile poter pensare ci fosse mala fede)iscrizione nel registro dei “protesti”, quella dedicata allebenefichecoppia di Montecito. Lageneraleavrebbe ravveduto due gravi inadempienze, da una parte la mancata presentazione dei bilanci dovuti per legge e poi anche il mancato pagamento delle tasse. Queste manchevolezze sono costate alla ...

William «furioso» con Harry e Meghan, l'esperto: «Il viaggio in Nigeria un affronto alla famiglia in un momento delicato» - William «furioso» con Harry e meghan, l'esperto: «Il viaggio in Nigeria un affronto alla famiglia in un momento delicato» - Harry e meghan sono appena tornati a Los Angeles dopo un breve viaggio in Nigeria. I duchi di Sussex hanno intrapreso il loro primo tour non ufficiale per una raccolta fondi organizzata ...

