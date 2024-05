L’appuntamento Rally Adriatico nel Cingolano È la terza prova del tricolore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sono 82 gli equipaggi iscritti al 31°di automobilismo, che si disputerà nelcon preliminari tecnico-agonistici domani e svolgimento sabato, per l’organizzazione di Prs Group in collaborazione col Comune. È ladel campionato italianoTerra a cui partecipano i migliori specialisti nazionali e alcuni stranieri. Dopo l’ubicazione di vetture e supporti nella zona degli impianti sportivi, il raduno delle auto sarà nel parcheggio Portella, da cui la partenza di ognuna sarà alle 8; l’arrivo è previsto per le 18 nella Piazza Vittorio Emanuele II, che ospiterà la premiazione. Nel contesto della competizione figura il "Memorial Andrea Dini", istituito nel 2017 per onorare il pilota di motocross deceduto a Ponzano di Fermo. Il percorso tracciato nel ...