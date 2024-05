Centrosinistra - Mazzeo con tutti i nomi in corsa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) Cinque sindaci in carica, a caccia del secondo mandato (Michele Angiolini, Montepulciano, Agnese Carletti, San Casciano dei Bagni, Roberto Cottini, Cetona e Edo Zacchei, Sinalunga), o del terzo, come Giacomo Grazi a Torrita. L’unica donna, Grazia Torelli, in veste di sfidante, a Chianciano Terme. Tre sindaci (Andrea Francini, Trequanda; Francesco Landi, Sarteano, e Gianluca Sonnini, Chiusi), il cui mandato non scade nel 2024 ma che hanno partecipato, a sostegno dei colleghi. Questo il parterre che le forze che si riconoscono nelle alleanze di centro-sinistra, nella Valdichiana Senese (unico assente, Virno Mangiavacchi, sfidante a Pienza), hanno "schierato" a Montepulciano, in una serata inedita, dal carattere eccezionale. Più di un intervenuto ha evidenziato la massiccia e contemporanea rappresentanza, in veste politica, di rappresentanti dell’area. Un segnale di forza, un messaggio ...