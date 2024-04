Al cinema in settimana | Da Confidenza a Back to black

(Di lunedì 22 aprile 2024) Elio Germano, Vittoria Puccini e Isabella Ferrari tornano protagonisti al. Sono al centro delle scene del film “”, che approda nelle sale mercoledì 24 aprile. Altre novità sul grande schermo sono costituite da “Spy X family code: white” e “Perfect blue”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “to”, “Vita da gatto”, “Ghostbusters: minaccia glaciale”, “Cattiverie a domicilio” e “Civil war”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in. LUNEDI’ 22 APRILE CAPITOL MULTISALA a Bergamo “Un mondo a parte” (ore 17:30 e 20:30); “to” (ore 17:30 e 20:45); “Zamora” (ore 21); “Gloria!” (ore 17:30).CONCA VERDE a Bergamo “Anselm” – 3D (ore ...

