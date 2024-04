“Distrusse i video del revenge porn per salvare il giocatore del Toro” | trasferito il pm-ultrà Il dirigente a Juric | “È un mito | cerca di aiutarci”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ha fatto distruggere iche incriminavano il calciatore Demba Seck, da lui indagato pernei confronti di una ragazza. E ha convinto con affermazioni false la vittima a ritirare la querela, allo scopo – secondo l’accusa – di favorire ildella sua squadra del cuore, permettendogli di evitare il processo. Per questo Enzo Bucarelli, 54enne pm in servizio alla Procura di Torino, è statod’ufficio in via cautelare dalla Sezione disciplinare del Csm e dovrà spostarsi a Genova con le funzioni di giudice civile, in attesa della conclusione del procedimento penale contro di lui: dal 5 febbraio scorso, infatti, è imputato a Milano – sede competente sui reati contestati alle toghe piemontesi – per depistaggio e frode processuale. I fatti risalgono al febbraio del 2023, quando ...