Calcio promozione | L’atletico castenaso sorride Il Trebbo di mister Valvorta espugna Solarolo Junior Corticella | punto d’oro con la Valsanterno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) È deldi Alessandro Valtorta la grande impresa della quintultima giornata del girone C diandata in scena ieri sera in infrasettimanale. La compagine bolognese, in piena bagarre per non retrocedere, ha infattito con il punteggio di 2-1 il terreno di gioco della terza forza del campionatoe, grazie a questo successo, la band di Valtorta è salita al sestultimo posto a quota 32 punti. Restando nella bagarre per non retrocedere, non si può che considerare eccellente anche il pareggio casalingo a reti bianche centrato dallodi Fabrice Cavina contro la seconda della classe. Grande orgoglio e serietà li ha inoltre dimostrati il Fossolo di Leopoldo Santaniello che, nonostante l’ultimo posto e la già certa ...