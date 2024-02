Prezzi di benzina e gasolio in aumento | self sopra 1 | 9 euro in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Firenze, 20 febbraio 2024 - Sulle autostrade idellae delsono tornati a superare 1,9al litro. Secondo gli ultimi dati che arrivano dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, al 20 febbraio il costo medio della verdeè di 1,955 e del1,932al litro. A ottobre 2023superavano di poco i 2e dunque non sono così lontani a raggiungere quella cifra. Nei distributori toscani il prezzo medio risulta al1,842 per ile 1,866 per la. Ma, ovviamente, ci sono impianti che applicanopiù alti. Consultando l'osserva...