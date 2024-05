Codevigo Schianto frontale con un furgoncino sulla Romea - muoiono due motociclisti | erano marito e moglie

Terribile frontale tra un'auto e una moto nel Padovano: morti sul colpo due coniugi - Terribile frontale tra un'auto e una moto nel Padovano: morti sul colpo due coniugi - È successo intorno alle ore 20 di oggi, sabato 18 maggio, sulla strada statale Romea nel territorio di codevigo: stando alle prime ricostruzioni lo schianto è stato violentissimo, con marito e moglie ...

