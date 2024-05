Ucraina - Mattarella Impegno a difesa della pace e libertà da dittature

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 18 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “La situazione geopolitica internazionale, purtroppo sconvolta dall’aggressione all’da parteFederazione russa, ha riportato in Europa quel che uniti combattemmo. L’orroreguerra, la tragedia inumana del popolo ucraino, riconduce alla memoria le devastazioni che colpirono i Paesi europei e ci richiamano a un rinnovatonella, dello stato di diritto – contro le– valori per i quali i caduti onorati in questo cimitero donarono la vita. Nasce da tutto questo l’a sostegno dell’indipendenza dell’salvezza del suo popolo”. Lo afferma il Presidente ...