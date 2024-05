(Di sabato 18 maggio 2024) La moda è uno strano incantesimo: ogni volta che ci vestiamo trasformiamo una qualunque forma o un qualunque colore del mondo che ci circonda nella nostra stessa pelle. È questa strana magia che fa di essa assieme l’arte più potente e più metafisica. Lo stilista romano, ora a capo di Valentinoma popolare al grande pubblico per i suoi 20 anni di lavoro da Gucci, di cui sette al massimo vertice, alla direzione creativa della maison. Lo stilista visionario ha sposato il pensiero e l’energia di, uno degli intellettuali più eclettici e stimati della sua generazione, che insegna filosofia presso l’École de Hautes Ètudes en Sciences Sociales di Parigi dal 2011, hanno realizzato insieme un trattato sull’alchimiadella. Il ...

“La vita delle forme”: il nuovo libro di Emanuele Coccia e Alessandro Michele - “La vita delle forme”: il nuovo libro di Emanuele Coccia e Alessandro Michele - La moda è uno strano incantesimo: ogni volta che ci vestiamo trasformiamo una qualunque forma o un qualunque colore del mondo che ci circonda nella nostra stessa pelle. È questa strana magia che ...

Il mio regno per un film. Megalopolis: l’opera della vita che è costata a Coppola i guadagni di una vita - Il mio regno per un film. Megalopolis: l’opera della vita che è costata a Coppola i guadagni di una vita - La vera storia della città ideale di Coppola non è nella sceneggiatura, nel cast stellare, nell’ondivaga realizzazione, nelle due ore e ...

Da Fracchia all'eternità, la vita vera di Villaggio - Da Fracchia all'eternità, la vita vera di Villaggio - film tv diretto da Luca Manfredi che, in onda su Raiuno giovedì 30, non intende tanto raccontare il comico o la maschera; quanto (illuminandone la prima, inedita parte della vita) soprattutto l'uomo. ...