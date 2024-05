Francesca Woodman - un’intimità di sparizione

Francesca Woodman and Julia Margaret Cameron: fascinating exchanges between two photographers a century apart - francesca woodman and Julia Margaret Cameron: fascinating exchanges between two photographers a century apart - The American prodigy francesca woodman (1958-81) focused principally upon herself, before she took her own life, at 22. Cameron was almost 50 when she was given a camera, and, obviously, couldn’t have ...

"Occhi di donna": la rassegna - "Occhi di donna": la rassegna - La rassegna "Occhi di donna" a Cascina celebra le fotografe Tina Modotti, francesca woodman e Letizia Battaglia, con incontri curati da esperti e una mostra dedicata alle fotografe dagli Archivi Alina ...

“Occhi di donna”: Tina Modotti, Francesca Woodman e Letizia Battaglia con Roberto Ippolito a Cascina 17-19 maggio - “Occhi di donna”: Tina Modotti, francesca woodman e Letizia Battaglia con Roberto Ippolito a Cascina 17-19 maggio - “Le protagoniste della fotografia al femminile” viste da Piero Colussi, Isabella Pedicini e Sabrina Pisu nella rassegna alla Città del Teatro. In ...