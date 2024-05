Incidente a Stezzano - perde il controllo della moto e si schianta contro una recinzione | morto 23enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 18 maggio 2024) Èdopo aver perso ilsua. Mancavano pochi minuti alle 19 quando in sella alla sua Kawasaki Ninjia, mentre percorreva la variante all’ex statale 42 a, è finitolain metallo dell’azienda Forlab, specializzata in strumentazioni scientifiche da laboratorio. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a C.G., 23 anni di Zanica che èsul colpo. Alcuni passanti hanno immediatamente fatto scattare i soccorsi. Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’auto medica, oltre agli agentipolizia stradale. Tra i primi a soccorrere il giovane anche un’infermiera che ha tentato di rianimarlo, fino all’arrivo del personale medico che ha constatato il decesso del ...