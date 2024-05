Atletica - Leonardo Fabbri spaventato da Joe Kovacs | trema il mondiale stagionale! King sorprende Tebogo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) Joeha risposto di forza a. Il fuoriclasse toscano aveva tuonato un’imperiale sassata da 22.95 metri al Meeting di Savona mercoledì pomeriggio, strappando il record italiano ad Alessandro Andrei dopo 36 anni. Il vice campione del mondo aveva rafforzato la miglior prestazioneche già deteneva con il 22.88 di Modena, ma oggi lo statunitense ha replicato alla magia del colosso italiano. Il Campione del Mondo 2015 e 2019, nonché argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e Tokyo 2020, si è reso protagonista di una superba bordata a Los Angeles, sede di una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il 34enne ha scagliato l’attrezzo a 22.93 metri in occasione del terzo tentativo, culmine di una serie in ...