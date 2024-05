Atletica - l’Italia scopre Andrea Cosi nella marcia! Grande progresso per Alexandrina Mihai

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024)ottiene il minimo olimpico20 km di, facendo segnare il crono di 1h19:43, chiudendo 19°gara andata in scena a La Coruna, in Spagna: l’atleta dei Carabinieri riscrive il personale scendendo sotto il muro dell’ora e venti e, dunque, anche sotto il minimo olimpico, fissato 10? al di sopra di tale soglia. Con questo tempo, inoltre, il fiorentino si inserisce in settima posizioneclassifica degli italiani di tutti i tempi, limando 1’13” al crono fatto segnare a Podebrady.Agrusti si classifica 42° in 1h21:59, mentre Diego Giampaolo, termina 48° col personale in 1h22:27. Successo del nipponico Toshikazu Yamanishi in 1h17:47, davanti all’iberico Alvaro Martin, secondo in 1h17:49, ed al brasiliano Caio Bonfim, terzo in ...