Amici 2024 - la finale in diretta – Marisol e Sarah si giocano la vittoria

(Di sabato 18 maggio 2024)(X) E’ tempo diper il Serale die qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio, fino alla proclamazione del vincitore. Laminuto per minuto della21.35: Maria De Filippi entra in studio, saluta tutti e annuncia “la giuria di”. Arrivano, come ogni settimana esibendosi, Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. 21.39: “Apriamo il led e vediamo i finalisti”, dice Maria. Vengono così accolti in studio i sei che si contenderanno questa sera la. Dall’alto cala la coppa del ...

Nel corso della Finale di Amici 2024 , i ballerini professionisti hanno regalato al pubblico in studio e a quello a casa un’esibizione corale. Ma i ringraziamenti finali sono stati per la conduttrice Maria De Filippi : “Se siamo a questi livelli è ...

