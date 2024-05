Torino Zapata | Oggi il riflesso dell’intera stagione

(Di sabato 18 maggio 2024) Le parole di Duvan, attaccante del, dopo la vittoria ottenuta dai granata in casa contro il Milan Duvanha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria delcontro il Milan. Di seguito le sue parole. ENERGIA DIVERSA– «L’abbiamo sempre avuta. In alcune partite abbiamo sbagliato alcune cose ma al

Allo Stadio Grande Torino il match per la 37ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino e Milan : sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Allo Stadio Grande Torino , Torino e Milan si affrontano nel match valido per la 37esima giornata della ...

Il Milan affonda a Torino: ora i granata sognano l'Europa - Il Milan affonda a torino: ora i granata sognano l'Europa - Sono zapata, Ilic a Rodriguez ad abbattere i rossoneri, fragili difensivamente e con la testa già alla prossima stagione. Il Milan rimane così secondo a quota 74 mentre il torino sale in nona ...

Milan sconfitto a Torino, tris dei Granata: il Diavolo crolla ancora - Milan sconfitto a torino, tris dei Granata: il Diavolo crolla ancora - Senza però mordere. Così il torino, più affamato, riesce a gestire. Per poi mordere: prima zapata beffa Thiaw sfilandogli alle spalle, per poi incornare un cross di Rodriguez lasciato troppo solo. Poi ...

Torino-Milan, Pioli: “Risultato troppo netto. E sul futuro…” - torino-Milan, Pioli: “Risultato troppo netto. E sul futuro…” - Il Milan di Stefano Pioli crolla in casa del torino per 3-1 e chiude l’ultima trasferta della stagione in modo negativo. Una partita senza storia, con il Toro in palla già nel primo tempo. La squadra ...