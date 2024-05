Un ragazzo di 17 anni muore folgorato nel Barese

(Di sabato 18 maggio 2024) AGI - È stato un fulmine la causa della morte di undi 17, Giuseppe Cacciapaglia, avvenuta nel pomeriggio di oggi a Santeramo in Colle. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, il giovane era insieme al padre in campagna, mentre erano impegnati nell'attività di pascolo. Nel corso di un violento temporale, che ha colpito l'area del, il 17enne è stato raggiunto da una potente scarica elettrica che lo ha fatto cadere al suolo. Anche se ilè riuscito a rialzarsi, è morto poco dopo per un arresto cardiocircolatorio. Gli operatori sanitari del 118 ne hanno constatato il decesso. Sul posto anche i carabinieri. "La nostra comunità scolastica - hanno scritto sui social dall'Istituto tecnico tecnologico "Nervi-Galilei" di Altamura - è profondamente scossa a seguito di un tragico incidente a ...

