Il ricordo di Raffaella Carrà nella nuova puntata di Domenica In

(Di sabato 18 maggio 2024) ROMA –19 maggio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 36^di ‘In’ condotta da Mara Venier (foto). Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. Lasi aprirà con un talk dedicato aldicon Giancarlo Magalli, Enrica Bonaccorti, Enzo Paolo Turchi, Alessandro Greco, Fabio Canino, Luca Tommassini e il press agent Angelo Perrone. L’attore Stefano Accorsi interverrà per presentare la mini-serie ‘Marconi, l’uomo che ha connesso il mondo’ che andrà in onda su Rai1 in prima serata il 20 e il 21 maggio per la regia di Lucio Pellegrini. Anthony Delon, figlio di Alain Delon, presenterà il suo nuovo romanzo ‘Bastingage’, da poco pubblicato in Francia ...