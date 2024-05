Vela - Mondiali 2024 | Medal Race per Pianosi e Boschetti a Hyerés

(Di sabato 18 maggio 2024) Riccardoe Lorenzosi sono qualificati per ladi, località francese dove sono in corso i Campionatidi, specialità formula Kite. I due azzurri hanno consolidato il proprio piazzamento in top 10 nella giornata conclusiva dedicata alla gold fleet e si sono garantiti l’accesso all’atto conclusivo.ha chiuso in seconda posizione con 35.00 (55.0), davanti ad Axel Mazella, terzo con 35.0 (87.0). Una posizione guadgnata invece da, sesto con 77.0 (125.0). Al comando c’è sempre l’atleta di Singapore Maximilian Maeder con 18.0 punti netti (48.0). Meno positive le notizie che arrivano dal femminile, dove Maggie Pescetto non è andata oltre la dodicesima ...

Proseguono nelle acque di Hyères i Mondiali di Formula Kite per quanto riguarda il mondo della Vela , giunti al quarto giorno di gare e al primo di Gold Fleet . Vento leggero quest’oggi e si sono disputate come da programma altre quattro prove sia al ...

Ed è Medal Race peer Riccardo Pianosi e Lorenzo Boschetti . I due azzurri hanno staccato il pass per l’ultimo atto confermandosi ad alti livelli in quel di Hyerès, località della Francia che sta ospitando i Campionati Mondiali 2024 di Vela , ...

Vela: Pianosi e Boschetti volano in Medal Race ai Mondiali 2024 di Formula Kite - vela: Pianosi e Boschetti volano in Medal Race ai mondiali 2024 di Formula Kite - Ed è Medal Race peer Riccardo Pianosi e Lorenzo Boschetti. I due azzurri hanno staccato il pass per l'ultimo atto confermandosi ad alti livelli in quel di ...

PRESENTATO A BRINDISI IL CAMPIONATO ITALIANO DI VELA D’ALTURA “EDISON NEXT” - PRESENTATO A BRINDISI IL CAMPIONATO ITALIANO DI vela D’ALTURA “EDISON NEXT” - Ha avuto luogo stamani, nella Sala “Gino Strada” di Palazzo Nervegna, a Brindisi, la conferenza stampa di presentazione del Campionato Italiano di vela d’Altura “Edison Next” che si svolgerà a Brindis ...

Campionato italiano windsurfer a Mondello, nella course race il palermitano Longo alle spalle di Marchesi - Campionato italiano windsurfer a Mondello, nella course race il palermitano Longo alle spalle di Marchesi - Nella competizione più contesa del campionato, la course race, al termine delle tre prove odierne, nella categoria dei leggeri, si conferma il romano Andrea Marchesi della vela Sabazia con ...